CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Cerca de 600 estudiantes del nivel medio superior comenzaron a recibir tarjetas de un programa federal durante una jornada realizada en las instalaciones del CBTis 54.

Servidores de la Nación acudieron al plantel para entregar los plásticos a los alumnos beneficiarios.

Rumaldo Guzmán, representante educativo, señaló que estos apoyos contribuirán a beneficiar a los estudiantes durante su formación académica.

Explicó que algunos jóvenes no pudieron recibir la tarjeta debido a cuestiones relacionadas con su edad, por lo que deberán esperar para acceder al beneficio.

La entrega continuará en diferentes preparatorias de Ciudad Acuña, con el propósito de distribuir las tarjetas entre los estudiantes registrados como beneficiarios.