Ciudad Acuña da la bienvenida a la mariposa monarca con fiesta educativa y conciencia ambiental

Ciudad Acuña.- Con el objetivo de concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de conservar a la mariposa monarca, autoridades estatales, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, dieron inicio a la temporada de su arribo en esta frontera.

El evento reunió a instituciones educativas de todos los niveles, desde jardines de niños hasta universidades, en una jornada con ambiente festivo y educativo. Niñas y niños participaron con bailables y un homenaje simbólico a la mariposa, considerada un ícono de los procesos migratorios y de la biodiversidad en Norteamérica.

Como parte de las actividades, se presentaron exposiciones de trabajos escolares enfocados en el cuidado de esta especie, además de la premiación a escuelas por el diseño de botes de basura, los cuales fueron donados como parte del compromiso ambiental del evento.

Estas acciones buscan fortalecer la cultura ambiental entre las nuevas generaciones y preparar el entorno para recibir a las monarcas durante el mes en curso, considerado el periodo óptimo para su arribo anual.