Grupo Firme cancela concierto en Monclova por baja venta de boletos

En redes sociales se viralizó, que el Grupo Firme anunció la cancelación de su presentación en Monclova, programada para el 17 de octubre en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, como parte de su gira "La Última Peda 2025 Tour".

La noticia presuntamente se dio a conocer a través de una transmisión en vivo por el propio cantante de la agrupación, Edwin Caz, quien también habría confirmó la cancelación de su presentación en el estado de Puebla y Monclova, en Coahuila.

La cancelación se produce después de un segundo intento fallido por llevar a cabo el evento en Monclova, inicialmente programado para junio y reprogramado para octubre. La baja venta de boletos parece ser la causa principal de esta decisión.

El público se muestra desconcertado por el hermetismo que rodea la cancelación, ya que la noticia no se dio a conocer a través de un boletín oficial, sino mediante la desmovilización de proveedores y rumores filtrados.

Ahora, la atención se centra en el proceso de reembolso para los asistentes que habían adquirido boletos para el concierto.