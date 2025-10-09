Hombre en situación de calle fallece en el centro de Saltillo

Encuentran sin vida a hombre en situación de calle en el centro de Saltillo

Por: Monserrat Rodarte

Saltillo, Coahuila.– La mañana de este jueves, elementos de la Policía Municipal localizaron a un hombre sin vida al exterior de la Casa de Jubilados de la Sección 5, ubicada sobre la calle Hidalgo Sur, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de una persona en situación de calle que acostumbraba pernoctar en ese punto. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento.

Autoridades informaron que, aunque se presume que podría tratarse de una muerte natural, no se descarta la posibilidad de una presunta hipotermia, por lo que será la necropsia de ley la que determine con precisión las causas del deceso.