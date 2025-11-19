Descuentos del programa Mejora cierran el Buen Fin en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Con motivo del cierre del Buen Fin, el Gobierno del Estado realizó en el municipio un evento especial a través del programa Mejora, enfocado en ofrecer artículos a bajo costo para apoyar la economía de las familias acuñenses.

¿Qué ocurrió?

Francisco Carmona, representante de Mejora en Acuña, señaló que estas actividades se organizan con anticipación para asegurar que los beneficiarios puedan acceder a productos indispensables para el hogar a precios reducidos.

Durante la jornada se aplicaron descuentos significativos en electrodomésticos y muebles, además de brindar facilidades de pago que permiten a los compradores liquidar sus artículos hasta recibir el aguinaldo. Carmona destacó que la prioridad del programa es apoyar directamente a las familias, ofreciendo productos útiles sin comprometer su economía.

¿Cuál fue la respuesta de los ciudadanos?

Decenas de ciudadanos acudieron al evento para apartar artículos y aprovechar las promociones. "Cada programa es pensado en nuestras familias; aquí se encuentran electrodomésticos que son de mucha ayuda y aun así se les aplica un importante descuento", afirmó el representante.