Hombre queda atrapado tras volcadura de vehículo en Saltillo: Protección Civil lo rescata

Personal de Protección Civil Municipal atendió durante la madrugada de este miércoles la volcadura de un vehículo compacto que terminó dentro de un pozo de desagüe pluvial, a un costado de la carretera libre Saltillo–Monterrey.

El reporte ingresó alrededor de las 2:30 de la mañana, por lo que las brigadas se trasladaron al sitio, donde localizaron un automóvil color blanco recostado sobre su costado del conductor, dentro de la estructura profunda.

En el interior se encontraba un hombre de entre 40 y 50 años, aparentemente en estado de ebriedad. De acuerdo con los primeros indicios, el automovilista habría perdido el control tras quedarse dormido mientras manejaba, lo que ocasionó que cayera al pozo.

¿Qué ocurrió?

Los rescatistas utilizaron equipo hidráulico especializado, conocido como "las quijadas de la vida", para cortar el toldo del vehículo, pues el conductor tenía la pierna izquierda atrapada entre los fierros retorcidos. Luego de varios minutos de maniobras, lograron liberarlo y ponerlo a salvo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El lesionado fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Hasta el momento se desconoce su identidad y condición de salud.