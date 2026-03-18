Conductor pierde el control y se sale de la carretera en el libramiento Óscar Flores Tapia

Arteaga, Coahuila.- La mañana de este miércoles se registró un accidente vial sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, donde un conductor perdió el control del volante y terminó saliéndose de la carpeta asfáltica.

El accidente ocurrió en el kilómetro 6 del libramiento Óscar Flores Tapia, donde un conductor perdió el control.

Al lugar acudieron de inmediato elementos de Bomberos de Arteaga, pertenecientes a la Guardia 2, quienes brindaron atención en la zona del percance. Debido a la situación, fue necesaria la presencia de una ambulancia para valorar a las personas que viajaban en el vehículo, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de las lesiones.

Bomberos de Arteaga realizaron labores para controlar un derrame de aceite y evitar nuevos accidentes.

Asimismo, los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar un derrame de aceite ocasionado por el incidente, con el fin de evitar nuevos accidentes en la vialidad.

La Policía Municipal de Arteaga se presentó en el lugar para coordinar las acciones de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las acciones correspondientes.