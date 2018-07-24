Faltan 200 alumnos del CBTIS que no revisaron su documentación

Ciudad Acuña, Coah.-Solo 280 alumnos egresados del CBTIS 54 acudieron a revisar los documentos de su certificado de preparatoria, afirmó Ramón Fuentes Ferrer, director del plantel.

Dijo que en México aún no les han dado línea de qué procederá con quienes no revisaron, pero por el momento no están listos sus documentos.

La semana pasada se les informó a tiempo desde el martes que necesitaban acudir a revisar que su documentación estuviera correcta, cosa que apenas 280 de 480 hicieron.

Hoy la dirección nacional no ha emitido una acción concreta para aplicar en quienes no acudieron al llamado.

Por el momento es un hecho que sus certificados se atrasarán y muchos lo necesitan para presentarlos en las universidades donde se inscribieron.

Aunque también mencionó que aún no serán entregados estos documentos, ya que hay tiempos que la dirección general establece para ello.

Así mismo, cuestionado sobre las fechas de inscripción, dijo que una vez que el 6 de agosto regresen de vacaciones, el personal administrativo deberá abrir estas en las instalaciones del plantel.

Primero los de nuevo ingreso, 600, y luego los de reingreso.