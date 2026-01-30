Urgen ganaderos se reabran las fronteras

CIUDAD ACUÑA, COAH. – A un año de que la frontera permanece cerrada para la exportación de ganado, productores de la región aseguran que no existen avances ni señales de reapertura por parte de las autoridades.

Luego de la detección de casos de gusano barrenador en otros estados del país, los ganaderos de Coahuila han optado por ajustarse a las condiciones actuales y continuar bajo esquemas alternativos de comercialización.

La búsqueda de alternativas para la venta de ganado

Alberto de Luna, productor ganadero, señaló que ante la falta de respuestas oficiales han comenzado a evaluar otros canales para colocar el ganado, principalmente dentro del mercado nacional. Explicó que el riesgo del gusano barrenador persiste, ya que podría ingresar a la región a través de la fauna silvestre, una situación difícil de controlar.

Impacto económico de la suspensión de exportaciones

Los productores reconocen que las pérdidas derivadas de la suspensión de la exportación han sido significativas; sin embargo, han logrado adaptarse a los márgenes de ganancia que ofrece el mercado interno.

"La verdad es que ya no tenemos esperanzas, es algo que ya no vemos cercano y nosotros seguimos trabajando para que nos deje algo nuestro ganado, sobre todo engordarlos lo más que se pueda", expresó el productor.

Ante este panorama, los ganaderos continúan enfocándose en la engorda como estrategia para amortiguar el impacto económico, mientras la reapertura de la frontera sigue sin definirse.