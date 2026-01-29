Monclova: Carlos Villarreal da inicio a la Asamblea Nacional de Béisbol

Monclova, Coah.- Como parte de la estrategia que se implementa en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para posicionar a Monclova como sede nacional de eventos deportivos y seguir impulsando el desarrollo económico y social del municipio, el alcalde Carlos Villarreal encabezó el inicio de la Asamblea Nacional de la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE).

Este encuentro forma parte del proceso selectivo rumbo al Nacional de Béisbol categoría 13–14 años (U15) y reúne a dirigentes, entrenadores y representantes del béisbol de todo el país, consolidando a Monclova como un punto estratégico para la organización de eventos deportivos de alto nivel, además de generar una importante derrama económica en beneficio de las familias monclovenses.

Durante el arranque de la asamblea, se reconoció la confianza del presidente de la FEMEBE, Enrique Mayorga, por elegir a Monclova como sede de este importante encuentro nacional, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y las instituciones deportivas, aprovechando la infraestructura y capacidad organizativa con la que hoy cuenta la ciudad.

El evento contará con la participación de congresistas, quienes compartirán experiencias, conocimientos técnicos y buenas prácticas en el desarrollo, organización y fortalecimiento del béisbol a nivel nacional, enriqueciendo los trabajos de la asamblea y fortaleciendo la profesionalización del deporte en el país.

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal destacó que Monclova sigue avanzando con paso firme como sede de grandes eventos deportivos. "Monclova se ha preparado para recibir competencias de alcance nacional. Esto es resultado del trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, de la inversión en infraestructura deportiva y de una visión clara para impulsar el deporte como motor de desarrollo y oportunidades para nuestra niñez y juventud", subrayó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de trabajo en equipo con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la coordinación institucional para seguir atrayendo eventos de impacto nacional, generando desarrollo, promoción turística y beneficios económicos que se traduzcan en mejores oportunidades para las y los ciudadanos.