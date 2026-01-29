Obispo Hilario apoya a trabajadores de AHMSA en Monclova

En el marco de una etapa crítica para la región centro de Coahuila, Monseñor Hilario González García, Obispo de la Diócesis de Saltillo, envió un mensaje de aliento y fortaleza a los miles de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA). Durante sus recientes encuentros con la comunidad, el prelado destacó la importancia de no perder la esperanza frente a la incertidumbre laboral que ha golpeado a miles de familias por la parálisis de la siderúrgica.

González García destacó que, a pesar de los años de crisis, la solidaridad entre los obreros ha sido la luz que mantiene encendida la cohesión social en Monclova. El obispo pidió a los líderes de decisión, tanto empresariales como gubernamentales, a no postergar más las soluciones que devuelvan la justicia y la dignidad a quienes han dedicado su vida a la empresa. "El que tiene esperanza ayuda", mencionó el obispo, exhortando a la comunidad a vencer el mal haciendo el bien y a no caer en el resentimiento o la desesperanza.

Asimismo, recordó que la retención de salarios y beneficios es una injusticia que clama por una resolución inmediata para asegurar que cada trabajador reciba lo que por derecho le corresponde conforme a la ley. Este mensaje llega en un momento determinante, ya que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ha fijado el 27 de febrero de 2026 como la fecha para la subasta pública de los activos de AHMSA y su filial Minera del Norte (Minosa).

El proceso busca atraer inversionistas capaces de cubrir un valor mínimo de referencia de 1,127 millones de dólares. La intención de las autoridades judiciales es vender la siderúrgica como una unidad productiva indivisible, con la expectativa de que los recursos obtenidos se destinen prioritariamente al pago de los adeudos laborales acumulados.