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Coahuila

Reúnen a ganaderos en la 90.ª Convención Nacional Ganadera

Representantes del sector ganadero participaron en la 90.ª Convención Nacional, donde se discutieron financiamiento y sanidad.

Por Ángel García - 19 octubre, 2026 - 02:32 p.m.
Ganaderos se reúnen en convención nacional para abordar temas del sector pecuario.
Ganaderos se reúnen en convención nacional para abordar temas del sector pecuario.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La capital de Coahuila fue sede de la 90.ª Convención Nacional Ganadera, encuentro en el que representantes del sector abordaron temas relacionados con el financiamiento, la sanidad y la movilización de ganado.

      Temas Abordados en la Convención

      Como parte de las actividades, se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en la que se trataron asuntos orientados a impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria.

      Entre los temas analizados estuvieron los financiamientos, los apoyos subsidiados, las cuestiones zoosanitarias y la trazabilidad y movilización del ganado.

      Panorama del Sector Ganadero en Coahuila

      En el ámbito estatal, el sector ganadero de Coahuila mantiene un panorama positivo, mientras continúa a la espera de la reapertura de la frontera.

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