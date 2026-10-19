Reúnen a ganaderos en la 90.ª Convención Nacional Ganadera

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La capital de Coahuila fue sede de la 90.ª Convención Nacional Ganadera, encuentro en el que representantes del sector abordaron temas relacionados con el financiamiento, la sanidad y la movilización de ganado.

Temas Abordados en la Convención

Como parte de las actividades, se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en la que se trataron asuntos orientados a impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria.

Entre los temas analizados estuvieron los financiamientos, los apoyos subsidiados, las cuestiones zoosanitarias y la trazabilidad y movilización del ganado.

Panorama del Sector Ganadero en Coahuila

En el ámbito estatal, el sector ganadero de Coahuila mantiene un panorama positivo, mientras continúa a la espera de la reapertura de la frontera.