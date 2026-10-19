Reúnen a ganaderos en la 90.ª Convención Nacional Ganadera
Representantes del sector ganadero participaron en la 90.ª Convención Nacional, donde se discutieron financiamiento y sanidad.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- La capital de Coahuila fue sede de la 90.ª Convención Nacional Ganadera, encuentro en el que representantes del sector abordaron temas relacionados con el financiamiento, la sanidad y la movilización de ganado.
Temas Abordados en la Convención
Como parte de las actividades, se celebró la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, en la que se trataron asuntos orientados a impulsar el desarrollo de la actividad pecuaria.
Entre los temas analizados estuvieron los financiamientos, los apoyos subsidiados, las cuestiones zoosanitarias y la trazabilidad y movilización del ganado.
Panorama del Sector Ganadero en Coahuila
En el ámbito estatal, el sector ganadero de Coahuila mantiene un panorama positivo, mientras continúa a la espera de la reapertura de la frontera.