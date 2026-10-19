Contactanos
Coahuila

Caminan en Nava para promover la detección oportuna del cáncer de mama

Familias y personal de salud participan en una caminata para crear conciencia sobre la detección oportuna del cáncer de mama.

Por Alberto Ibarra - 19 octubre, 2026 - 02:28 p.m.
Familias, personal de salud y estudiantes participaron en la caminata de Octubre Rosa en Nava.
Familias, personal de salud y estudiantes participaron en la caminata de Octubre Rosa en Nava.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, Coahuila - Familias, personal de salud e integrantes de instituciones educativas participaron en una caminata de sensibilización como parte de las actividades de Octubre Rosa, con el propósito de promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

      Actividades de sensibilización

      La jornada comenzó con un calentamiento dirigido por la instructora Pamela Valencia y la formación del tradicional moño rosa. Posteriormente, los participantes caminaron hasta el Auditorio Municipal, donde compartieron testimonios y realizaron una actividad simbólica en la que plasmaron sus manos como muestra de apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

      Placeholder

      Importancia de la detección temprana

      Durante el encuentro se destacó la importancia de las revisiones médicas periódicas, la autoexploración y la atención oportuna ante cualquier cambio en el cuerpo. En la actividad participaron Carmina Cárdenas, presidenta honoraria del DIF Municipal, e Iracema Rodríguez García, directora del organismo, además de representantes del Ayuntamiento y de instituciones de salud.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados