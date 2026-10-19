Caminan en Nava para promover la detección oportuna del cáncer de mama

NAVA, Coahuila - Familias, personal de salud e integrantes de instituciones educativas participaron en una caminata de sensibilización como parte de las actividades de Octubre Rosa, con el propósito de promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Actividades de sensibilización

La jornada comenzó con un calentamiento dirigido por la instructora Pamela Valencia y la formación del tradicional moño rosa. Posteriormente, los participantes caminaron hasta el Auditorio Municipal, donde compartieron testimonios y realizaron una actividad simbólica en la que plasmaron sus manos como muestra de apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Importancia de la detección temprana

Durante el encuentro se destacó la importancia de las revisiones médicas periódicas, la autoexploración y la atención oportuna ante cualquier cambio en el cuerpo. En la actividad participaron Carmina Cárdenas, presidenta honoraria del DIF Municipal, e Iracema Rodríguez García, directora del organismo, además de representantes del Ayuntamiento y de instituciones de salud.