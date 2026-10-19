Conductor pierde el control y choca contra poste de Telmex en Allende

ALLENDE, Coahuila - Un conductor de 49 años perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste propiedad de Telmex en el cruce de las calles Matamoros y Guadalupe Victoria, durante la jornada de este lunes 19 de octubre, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

El accidente fue reportado a través del sistema C4, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para atender la situación. En el sitio se entrevistaron con Raúl Martínez, quien explicó que circulaba por la calle Matamoros cuando perdió el control del volante y terminó impactándose contra la estructura.

Los rescatistas realizaron una valoración prehospitalaria al conductor, quien se encontraba consciente y orientado, sin lesiones aparentes que requirieran atención hospitalaria. De acuerdo con el reporte, tampoco se observaron indicios visibles de intoxicación alcohólica. El hombre manifestó que no deseaba ser trasladado a un centro médico, por lo que permaneció en el lugar.

Después del choque, el personal de emergencia inspeccionó el poste y el cableado para descartar daños que pudieran representar un peligro para peatones y automovilistas. También verificó que no hubiera cables caídos ni señales visibles de riesgo eléctrico en el área.

Finalmente, elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo del percance y comenzaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente y determinar los daños ocasionados a la infraestructura de telecomunicaciones.