Gripe, influenza, neumonía y demás, amenazan a la población

Ciudad Acuña, Coah.- Girando indicaciones para prestar atención a la influenza y dando lineamientos a seguir, el epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria 02, Arturo Campos Quiñones, dio instrucciones a los integrantes del sistema de salud en el municipio para evitar decesos y que las enfermedades de temporada se conviertan en un conflicto de salud.

En reunión sostenida en la Jurisdicción Sanitaria 02, se establecieron protocolos de acción para casos de enfermedades propias de la temporada invernal.

Médicos del Sector Salud, recibieron indicaciones de la cabeza de sector, la Secretaria de Salud, a través de la jurisdicción sanitaria 02 y se establecieron algunos lineamientos básicos.

El primero empezar a vacunar contra la influenza, primero teniendo en cuanta los criterios básicos de los más vulnerables, ancianos, menores de cinco años, inmunodeprimidos, como diabéticos, hipertensos y luego el grueso de la población.

También primero los más expuestos: médicos, enfermeras del sector salud y quienes atienden a enfermos con alguno de estos males de temporada, asistentes directivos en hospitales, clínicas.

Campos Quiñones afirmó que se cuenta con suficiente biológico en clínicas y hospitales del sector social de salud: IMSS, Hospital General, clínicas rurales, ISSSTE, para realizar esta tarea.

Se está a tiempo para las siguientes: poner atención a las enfermedades propias de la temporada y ante la duda y la sintomatología de influenza, empezar a medicar y enviar muestras a los laboratorios estatales.

Aseveró que hasta el momento no se han confirmado casos de influenza aunque la consulta está al alza y hasta un 60 por ciento se dispara en las clínicas del sector salud de enfermedades propias de la temporada como son: gripes, influenza, neumonías.

Aunque también reiteró que aún no son severas, ni requieren de hospitalización, como se espera suceda al avanzar el invierno.