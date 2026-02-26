Subasta de AHMSA queda desierta por desacuerdo de acreedores

La subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) fue declarada desierta luego de que los posibles postores no realizaron el depósito correspondiente al 10 por ciento de garantía requerido para formalizar su participación, y además los acreedores garantizados no otorgaron el visto bueno al proceso.

De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento concursal, el incumplimiento en la exhibición de la garantía económica impidió que la puja avanzara conforme a lo establecido en las bases, lo que dejó sin efecto el acto programado. A ello se sumó la falta de autorización por parte de los acreedores con garantía real, cuya aprobación resulta determinante dentro del proceso de quiebra.

La subasta representaba un momento decisivo para el futuro de la acerera, fundada en 1942 y considerada durante décadas el motor industrial del norte del país. En los últimos años, la empresa enfrentó una profunda crisis financiera que derivó en la declaración de quiebra y en la paralización de operaciones, afectando de manera directa a miles de trabajadores y proveedores.

El hecho de que el proceso quedara desierto abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre jurídica y financiera.

