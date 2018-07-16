Impulsa Simas campaña para cuidar el agua

Cd. Acuña, Coah. -El gerente general de Simas Acuña, Sergio Garza Castillo, hizo un llamado a los usuarios del Sistema, para que hagan uso adecuado y moderado del agua, y así evitar problemas de abasto en esta temporada de calor extremo.

Debido a las altas temperaturas que se han sentido desde el mes de mayo --y que han continuado en julio y julio--, prácticamente se duplicó la demanda del vital líquido, por lo que es importante que los ciudadanos traten de aprovecharla, y eviten desperdiciarla.

Así mismo, se pronostica que para esta semana se presenten nuevamente días de calor extremo.

“Aunque parezca contradictorio, ahora que hace calor es cuando más requerimos que las personas hagan uso moderado de agua y busquen formas de aprovecharla al máximo”, indicó.

Las plantas potabilizadoras trabajando al máximo, por lo que el abasto se garantiza. Además, hemos trabajado en resolver problemas que se tenían en algunos sectores, como en NOBLASI 2, Altos de Santa Teresa y Santa Martha”.

De no cuidar el agua pudiera afectar a mediano plazo la capacidad de Simas de dar el servicio del agua potable.

El titular del Sistema, dijo que ya se trabaja en nuevas fuentes de abastecimiento del vital líquido, para enfrentar la demanda causada por el crecimiento de la ciudad.

Sin embargo, por la misma naturaleza del proyecto, tendrán que continuar las perforaciones por algunas semanas antes de llegar a un veredicto de que si será suficiente o no el aforo que tenga este pozo”.

“También se tiene la posibilidad de reactivar el antiguo sistema de extracción que se tenía en Las Cuevas, en caso de que el aforo del pozo en Altos de Santa Teresa no sea el indicado para nuestros proyectos. Pero definitivamente estamos trabajando para lograr un desarrollo ordenado de la ciudad, con abasto suficiente y de calidad”, afirmó Garza Castillo.

“Por ejemplo, el agua que utilizan en las albercas portátiles, se puede reutilizar para lavar los vehículos, regar las plantas. También se puede ahorrar el vital líquido usando la regadera solo el tiempo necesario, y usar al lavarse los dientes un vaso de agua, y evitar usar el chorro del lavabo”.

“En fin, hay múltiples acciones que se pueden realizar para ahorrar nuestro vital líquido y que se aproveche al máximo Los invitamos a acudir a nuestra página de redes sociales de Facebook y Twitter de Simas Acuña y del Museo del Agua, en donde podrán conocer más sobre este importante tema.”

Se duplicó el consumo de agua, por aumento de la temperatura