CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Un automóvil Grand Marquis, color guinda y con placas del estado de Coahuila, se incendió durante la madrugada del jueves en la zona Centro de Ciudad Acuña.

El siniestro se registró en el cruce de las calles Lerdo e Iturbide, donde la vecina Norma Maldonado, de 42 años, solicitó el apoyo de las autoridades tras observar que el vehículo estaba envuelto en llamas.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio; además, las autoridades no habían logrado establecer contacto con el propietario de la unidad.