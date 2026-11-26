CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Festival del Globo en la Ruta de la Mariposa Monarca ya tiene nueva fecha: se realizará del 11 al 13 de diciembre de 2026 en Cuatro Ciénegas, luego de que fuera pospuesto por las condiciones climatológicas adversas previstas para el último fin de semana de noviembre.

A través de un nuevo comunicado, los organizadores confirmaron la reprogramación del evento y reiteraron la invitación a las familias y visitantes para que asistan a esta celebración turística.

La fecha original estaba contemplada del 27 al 29 de noviembre; sin embargo, ante el pronóstico de condiciones meteorológicas desfavorables, se determinó modificar la programación para priorizar la seguridad de los asistentes, participantes y personal involucrado.

El anuncio llega después de que visitantes foráneos manifestaran su inconformidad por el cambio, debido a que algunos ya habían reservado habitaciones y organizado sus viajes para acudir al festival.

Con la reprogramación, los organizadores agradecieron la comprensión y el apoyo del público, al tiempo que reiteraron la invitación para disfrutar de las actividades del 11 al 13 de diciembre.

Hasta el momento, el nuevo comunicado confirma las fechas, mientras que las indicaciones relacionadas con los reembolsos de boletos y las reservaciones de hospedaje deberán atenderse conforme a la información que proporcionen los organizadores y prestadores de servicios.