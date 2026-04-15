Incendio en vivienda de Ciudad Acuña deja seis personas lesionadas

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una vivienda ubicada en la colonia Centro fue consumida por el fuego durante la lluvia registrada en la ciudad, dejando como saldo a seis integrantes de una familia con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

El incendio ocurrió en la colonia Centro de Ciudad Acuña, afectando a una vivienda en la calle Juárez.

Los hechos se registraron en el domicilio marcado con el número 1795 de la calle Juárez, en su cruce con Amado Nervo, donde se reportó a Protección Civil un incendio activo al interior del inmueble.

Al arribar al sitio, los elementos de emergencia se vieron obligados a derribar una ventana para poder ingresar y rescatar a las personas que se encontraban atrapadas entre las llamas.

Seis integrantes de la familia, entre ellos Rebeca y Juan, fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica a los lesionados, quienes fueron identificados como Rebeca, de 39 años; Juan, de 78; María, de 78; Jesús, de 22; Juan, de 10, y Norberto, de 48 años de edad.

Debido a las quemaduras que presentaban, todos fueron trasladados a distintos hospitales de la ciudad para su valoración y atención especializada.

Las autoridades investigan las causas del incendio que dejó a la familia con quemaduras.

Tras controlar el incendio, autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido el origen del fuego.