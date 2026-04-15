En Múzquiz accidente en La Gloria arroja daños materiales y mujer herida

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un aparatoso accidente se registró en la intersección de las calles Mina entre 5 de febrero e Ignacio Elizondo del barrio La Gloria, donde una motocicleta y un vehículo particular colisionaron, dejando como saldo daños materiales y una fémina herida.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, acudieron al lugar del percance vial para brindar atención inmediata a la mujer afectada y de ser necesario desplazarla al hospital más cercano.

La persona afectada se identificó con el nombre de Tomás N, de 40 años de edad, con domicilio en la colonia El Porvenir. Afortunadamente, el hombre resultó ileso tras el impacto, sin embargo, su acompañante, Rosa Linda N, de 33 años con mismo domicilio, resultó poli traumatizada.

La presunta responsable del accidente fue identificada como Reina Marisol N, de 26 años, residente del barrio La Rampa en la Villa de Palaú.

Ella conducía un vehículo Ford Fivit, modelo 2008, color gris, destacando que, el percance ocurrió debido a que omitió un señalamiento de alto al distraerse, lo que provocó que se impactara directamente contra la motocicleta en la que viajaban Tomás y Rosa Linda.

Las autoridades policiacas tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. El incidente generó movilización en dicho sector y puso de relieve la importancia de respetar los señalamientos viales para evitar tragedias en las calles de la ciudad.