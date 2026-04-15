Cámaras "parásito": así operan redes de vigilancia ilegal en colonias de la Región Centro

El delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, confirmó el aseguramiento de al menos 12 cámaras parásito, dispositivos instalados por grupos delictivos para vigilar en tiempo real los movimientos de corporaciones de seguridad y proteger puntos de venta de droga en distintos municipios.

De acuerdo con la autoridad, estas cámaras eran colocadas de manera estratégica en fachadas de viviendas, patios traseros e incluso en postes de la vía pública, principalmente en zonas identificadas por actividades ilícitas. Su función era alertar a quienes operan estos puntos sobre operativos o la presencia policial, lo que les permitía evadir la acción de la justicia.

Las cámaras parásito fueron instaladas en puntos estratégicos para vigilar a la policía.

El hallazgo de estos dispositivos se dio en el marco de 39 cateos realizados en lo que va del año en municipios como Monclova, Frontera y Castaños. Durante estas intervenciones, además de desmantelar esta red de vigilancia clandestina, también se logró el decomiso de droga —principalmente cristal y marihuana— así como la detención de más de 50 personas vinculadas a estos hechos.

Se realizaron 39 cateos en Monclova, Frontera y Castaños, resultando en más de 50 detenciones.

Las autoridades advirtieron que el uso de este tipo de tecnología refleja un mayor nivel de organización de estas células delictivas en la región, lo que ha obligado a reforzar las estrategias de inteligencia y operativos. La Fiscalía reiteró que continuará solicitando órdenes de cateo para ubicar y desarticular estos sistemas de vigilancia ilegal que operan, muchas veces, a plena vista de la ciudadanía.

La Fiscalía advierte sobre el aumento en la organización de células delictivas en la región.