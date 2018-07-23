Inicia Bomberos Cursos de Academia Infantil

Acuña, Coah. - Personal de Protección Civil y Bomberos inició actividades de la Academia Infantil que ofrecerán a niños y adolescentes de 7 a 15 años de edad, durante el periodo del 23 de julio al 03 de agosto, así lo confirmó el subdirector de Protección Civil Leonardo Daniel Carrera Martínez.

“Esperamos a todos los niños que deseen participar, será de carácter gratuito, pero limitado a 40 participantes, puesto que las instalaciones de la estación de bomberos son pequeñas”, explicó el funcionario.

La academia incluye actividades tales como: rescate, rapel, combate de incendio, las consecuencias del fuego, lo que se puede y no hacer dentro de casa y en la escuela.

Trataremos de avanzar en todos los temas, nos auxiliaremos de la botarga Bombi, que compartirá con los niños y niñas toda su experiencia, aseveró.

Ante el departamento de Bomberos varios pequeños ya han registrado su participación en la academia, y a quienes deseen participar lo pueden hacer directamente en las instalaciones que se localizan frente a la plaza comercial Alaska, con la única condición de que tengan de 7 a 15 años de edad.

El horario de la academia será de 3 a 4 horas diarias, a partir de las 10:00 horas, para lo cual, los participantes deben portar ropa cómoda y disponible para todo tipo de práctica.

Las actividades de la academia concluirán con un campamento que será organizado por esta dependencia.

El subdirector de Protección Civil y Bomberos Leonardo Daniel Carrera Martínez, destacó que con los cursos los pequeños además de aprovechar su tiempo durante las vacaciones, pueden ayudar a detectar riesgos en casa o en cualquier lugar, además de fomentar actividades de ayuda a la población.

Leonardo Ramón Carrera Martínez, subdirector de Protección Civil y Bomberos