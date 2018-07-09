Integran universidades de Coahuila a educación dual: Subsecretario

Ciudad Acuña, Coah. -Tanto las universidades tecnológicas como los tecnológicos se sumaron ya a la educación dual en Coahuila, con lo que alumnos de este nivel podrán concluir estudios en empresas.

Francisco Osorio Morales, subsecretario de Educación Media y Superior del Gobierno de Coahuila, así lo confirmó.

Durante su presencia en la reunión del consejo del Instituto Tecnológico, menciono que maestrías y doctorados son viables de implementarse actualmente en instituciones como el Itesa.

El subsecretario de Educación en Coahuila mencionó que se trabaja también en ir viendo en qué instituciones, como es el caso del Tecnológico de Ciudad Acuña, se pueden ir generando posgrados como maestrías y doctorados.

“Tenemos indicaciones del secretario y el gobernador de elevar la calidad de la educación en el estado y la educación superior no es la excepción, de ahí que cada tres meses se lleven a cabo estas juntas directivas donde se norma la actividad”.

Dijo que se hace un trabajo importante para mejorar la administración de los recursos para cuidar mejor estos y aplicarlos en las cuestiones académicas mejorando el nivel educativo.

“Principalmente este Tecnológico, en el que su director ha hecho un excelente trabajo y está ya en posibilidades de abrir posgrados y se ve la posibilidad de implementar un departamento de posgrado para dar apoyos mayores a institutos y universidades”, mencionó.

Aseveró que en las universidades estatales ya hay oferta de posgrado importante, en la UT de Saltillo y la Tecnológica de Torreón, y se ve la posibilidad de abrirlas en otras universidades, así como en los centros Conacyt.

“En el rubro de educación dual estamos generando una dirección de vinculación que hoy estamos presentando al nuevo director en el cargo para que lo conozcan y actualmente se sumarán a este programa: las 8 tecnológicas y las politécnicas 4 y 5, en todos esta ya implementada esta educación dual, mención a partir del próximo semestre”.