Interesa a Choferes especialidad de Autotransporte

Cd. Acuña, Coah.-El CECATI 197 se prepara para inscribir a las personas interesadas en la especialidad de Autotransporte, carrera que se ofrecerá a choferes de las líneas locales de transporte, así como al público en general.

Esto permitirá la formación de conductores de nivel profesional, para aprender a conducir tráileres y maquinaria pesada, además de obtener la certificación para ser contratados a nivel nacional e internacional.

“Los participantes pueden obtener los conocimientos y herramientas para certificarse como chofer de tráileres, vehículos de sobredimensión y equipo pesado, obteniendo licencias federales para realizar trabajo de transporte internacional”, comentó el director del plantel.

El director del CECATI de Acuña, Alfredo Gómez Araujo, dijo que se trabaja en este proyecto para que la carrera en mención esté disponible en breve, con lo que quienes deseen capacitarse en esta especialidad acudan a las instalaciones y soliciten información.

El director explicó que durante el 2018 el CECATI ha implementado una serie de cursos que han dado la posibilidad de que jóvenes y adultos se preparen para el futuro, consiguiendo mejores salarios, así como autoemplearse en sus propios talleres y generando fuentes de trabajo a personas con conocimientos.

Por lo que hace a esta nueva especialidad, el director consideró que son pocas las ciudades donde se imparten este tipo de cursos que estarán disponibles en el CECATI con duración de cerca de un año, por lo que se debe aprovechar.

En el CECATI además se ofrece apoyo a aquellas personas que deseen inscribirse para estudiar la preparatoria en línea, indicó.

Alfredo Gómez Araujo, director del CECATI.