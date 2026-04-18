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Coahuila

Coahuila impulsa infraestructura deportiva en Acuña

Anuncian inversión para construcción y rehabilitación de canchas en distintos municipios del estado.

Por Angel Garcia - 18 abril, 2026 - 12:54 p.m.
Coahuila impulsa infraestructura deportiva en Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de un proyecto estatal con miras al Mundial de 2026, el Gobierno de Coahuila anunció una inversión en infraestructura deportiva que beneficiará a esta ciudad con la construcción y rehabilitación de espacios para la ciudadanía.

      Representantes de Acuña participaron en la integración de un convenio estatal enfocado en la mejora de áreas deportivas, contemplando la rehabilitación de 26 canchas en distintos municipios, entre ellos esta frontera.

      Inversión en infraestructura deportiva

      El acuerdo fue formalizado en el auditorio "Víctor Arámbula" de la Secretaría de Educación, en un evento en el que se concretó la colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Gobierno del Estado.

      Dentro de los proyectos previstos para Acuña se incluye la construcción de un campo de futbol 7, uno de futbol 5, así como multicanchas, con el objetivo de fortalecer la actividad física y el acceso a espacios adecuados para la práctica deportiva.

      Objetivos del proyecto

      Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia para impulsar el desarrollo social y promover el deporte rumbo a la justa mundialista de 2026.

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