Éxito rotundo en las festividades de Oasis Ganadera Múzquiz 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. — El presidente de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, licenciado Apolinar Guajardo Falcón, expresó su agradecimiento al gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por el apoyo brindado durante su visita a esta ciudad.

Señaló que este respaldo ha sido fundamental para la organización y el éxito de las celebraciones ganaderas en el Pueblo Mágico.

El líder de los ganaderos destacó que las festividades de la Ganadera Múzquiz 2026 han resultado todo un éxito, consolidándose como un evento de gran relevancia para la comunidad. Subrayó que la participación ciudadana y el entusiasmo mostrado reflejan el arraigo de las tradiciones en la Cuenca Carbonífera.

Como parte de las actividades, Guajardo Falcón formó parte del contingente en la cabalgata realizada este sábado, acompañado de su esposa, Alondra.

El recorrido reunió a más de 10 mil asistentes, entre espectadores y cabalgantes, quienes disfrutaron de un ambiente festivo y familiar. El presidente de la Asociación agradeció la confianza conferida para llevar a cabo este evento de gran magnitud.

Asimismo, resaltó que la respuesta de la población ha sido motivo de satisfacción, pues demuestra el interés de la ciudadanía en mantener vivas las tradiciones ganaderas. La cabalgata y demás actividades se desarrollaron en un marco de convivencia y orgullo por la identidad local.

Finalmente, Apolinar Guajardo enfatizó que el éxito de la Ganadera Múzquiz 2026 no solo fortalece el tejido social, sino que también genera un impacto positivo en la economía del municipio. Con ello, se reafirma la importancia de seguir impulsando este tipo de celebraciones que enaltecen la cultura y el desarrollo regional.