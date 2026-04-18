Cabalgata histórica celebra los 90 años del Ejido Paso del Coyote

NUEVA ROSITA, COAH. — Con la realización de una gran cabalgata se marcó el inicio de los festejos por los 90 años de fundación del ejido Paso del Coyote, donde participaron cientos de jinetes; reinas y familias se sumaron al recorrido que dio realce al aniversario de la comunidad rural, fundada hace nueve décadas.

Al dar el banderazo de salida, el alcalde Óscar Ríos Ramírez agradeció la presencia de todos los participantes y reconoció que los 90 años del ejido son obra del trabajo y la unidad de sus habitantes. "Felicitarlos. Estar, sobre todo, con esta cabalgata; noventa años de ejido son obra del trabajo y la unidad", expresó ante los cabalgantes reunidos.

La cabalgata reunió a cientos de jinetes y familias

Como parte del compromiso con la identidad de las comunidades, el municipio instaló letras monumentales en Paso del Coyote, las cuales fueron develadas el pasado viernes. El edil señaló que se hicieron con mucho cariño y esfuerzo, en coordinación con la regidora Claudia Chávez, a quien calificó como muy inquieta y trabajadora. "Hicimos un compromiso de las letras de Paso del Coyote; ahorita las van a ver, muy bonitas", dijo.

Ríos Ramírez afirmó que, así como se hizo en Paso del Coyote, su gobierno llevará letras monumentales a todos los ejidos del municipio, porque la identidad de cada comunidad es importante. Aseguró que su administración está comprometida con todos los ejidos y que cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez para impulsar estas acciones.

Óscar Ríos Ramírez agradeció la participación

El alcalde reiteró que su gobierno trabaja para cambiar la imagen del municipio y de los ejidos, siguiendo el ritmo marcado por el Ejecutivo estatal. "Vamos caminando, como lo ha hecho nuestro gobernador, a paso de gigante, trabajando y luchando", comentó. Destacó que la cabalgata da mucho realce a este evento tan importante para Paso del Coyote.

Al concluir, Óscar Ríos agradeció a los cabalgantes y participantes por apoyar el festejo y refrendó su compromiso con las comunidades rurales. "Venimos aquí, sobre todo, a cambiar nuestro municipio, a apoyar fuertemente a los ejidos. Cuenten con nuestro apoyo; estamos para servirles, la puerta de la Presidencia está abierta para todos ustedes", finalizó.