Invita Gobierno del Estado a brigada de servicios

Tras haberse pospuesto por dos ocasiones brigada programada en esta frontera por parte de dependencias del gobierno de la entidad, este jueves se hará en el salón de la sección 38 de maestros.

Marcos Villarreal, delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del gobierno de Coahuila dijo que desde las 10 de la mañana y hasta las dos de la tarde estarán atendiendo a la comunidad en este local donde se evita que el frío y la lluvia afecten el evento.

Dijo que los servicios de CERTURC, Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, Secretaría de Salud, Servicio Nacional del Empleo, Defensoría Pública del Estado, Procuraduría del trabajo e ICATEC se estarán ofreciendo en este local desde las 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Todos los servicios gratuitos son locales; es decir, de las dependencias del estado que operan en esta frontera.

Recalcó que en esta ocasión no está entre ellos el Registro Civil, ya que hay brigadas especiales de esta dependencia que tiene gran demanda de sus servicios.

De hecho, la brigada ha sido pospuesta en dos ocasiones pues el clima no ha permitido se realizara en las áreas donde inicialmente se había programado que era en plazas públicas donde no había resguardo de las inclemencias del tiempo, por lo que se optó por realizarla en este salón de la sección 38 ubicado en la entrada de la ciudad sobre la calle Guerrero.

Dijo que por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se llevan a cabo estas brigadas cuyo objetivo central es acercar los servicios que presta el estado a los contribuyentes y que la tarea se viene llevando a cabo de manera permanente y llevando a varias colonias estos servicios.