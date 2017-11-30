La Máquina por el mismo camino

Para el conjunto de la Máquina, no hay mayor reto que perseguir dentro de la Liga Premier de Futbol Siete Escuela Rayados de Acuña Juvenil “A”, que el seguir siendo uno de los conjuntos protagonistas.

El conjunto celeste ha demostrado hasta ahora tener un buen nivel de competencia, y es por esta razón que este plantel buscará continuar por ese mismo camino.

Esto claro a base de buenos resultados, que así mismo sean factor para ocupar los primeros planos de la tabla de posiciones del presente Torneo de Clausura 2017.

Si bien es cierto, que hasta ahora el equipo no ha podido consolidar su buena participación con el liderato del grupo, y es que hay que recordar que al equipo le tocó descansar dentro de la fecha uno.

Está claro que este plantel hoy en día es uno de los mejores planteles de la liga, y es por esta razón que este plantel se ha propuesto de manera automática en seguir con su buen desempeño, tomando en cuenta también que para aspirar al campeonato no hay nada mejor que hacer que el seguir metidos de lleno dentro de la senda de la victoria partido tras partido.

Hasta ahora la Máquina se mantiene en el quinto lugar del grupo.