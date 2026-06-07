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Coahuila

Arrasa coalición PRI-UDC en el Distrito 1; Javier Navarro y Alberto de Luna se alzan con el triunfo

La fórmula de "Por la Seguridad" obtuvo una amplia ventaja en una jornada electoral tranquila, marcada por la baja participación ciudadana y sin incidentes relevantes.

Por Angel Garcia - 07 junio, 2026 - 11:06 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- El Distrito 1 definió a sus representantes tras la jornada electoral celebrada este domingo, en la que Javier Navarro y Alberto de Luna, postulados por la coalición "Por la Seguridad", integrada por el PRI y la UDC, obtuvieron la victoria en las urnas.

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      La apertura de las casillas se realizó de manera desigual, ya que algunas comenzaron operaciones a las 8:00 horas, mientras que otras registraron retrasos para iniciar la recepción de votos.

      A pesar de ello, el proceso electoral transcurrió en calma y sin incidentes relevantes, de acuerdo con el desarrollo de la jornada en las distintas secciones del distrito.

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      La jornada electoral en Ciudad Acuña

      Los resultados reflejaron una amplia ventaja para la fórmula ganadora, con una diferencia aproximada de cuatro votos a uno respecto a su competidor más cercano, que quedó rezagado en la contienda.

      Con este resultado, el PRI suma una nueva victoria en Coahuila y se agrega a los triunfos obtenidos en otros distritos de la entidad frente al partido gobernante a nivel federal.

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      Baja afluencia de votantes en la elección

      La elección también destacó por la baja afluencia de votantes en las casillas, en una de las jornadas más tranquilas que se recuerdan en el Distrito 1.

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