Arranca el IEC su sesión permanente

SABINAS, COAH.- En las instalaciones del Comité Distrital Electoral 03, con cabecera en el municipio de Sabinas, Coahuila, se llevó a cabo la instalación de la mesa de trabajo que dio seguimiento a la jornada del proceso electoral ordinario 2025-2026.

La presidenta del comité, licenciada Adriana Fraire Herrera, encabezó la sesión en la que se delinearon las acciones para garantizar el correcto desarrollo de la elección.

Fraire Herrera informó que en Sabinas se cuenta con una lista nominal de 161,911 ciudadanos, esperando que la mayoría emitiera su voto en 289 casillas entre básicas y contiguas.

Además, se instaló una casilla especial en el Club de Leones para personas en tránsito, así como dos extraordinarias en el mineral de Nuevo Barroterán.

La presidenta destacó que se trata de un ejercicio democrático que se busca realizar en un ambiente de tranquilidad y paz, respaldado por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

El comité distrital dio seguimiento puntual al desarrollo de la jornada, desde la instalación de las casillas hasta la atención de posibles incidentes que se pudieran generar.

Poco antes del mediodía, se realizó una segunda verificación de las casillas, actas de escrutinio y cómputo, así como de la tinta indeleble, en sí todo lo utilizado en los seccionales.

Para ello, una comisión de tres personas, acudió cerca de las 10:30 horas a una casilla, en este caso a la 693 básica en el seccional número 68.

De acuerdo con el reporte inicial, de las primeras 55 casillas instaladas, en 47 se contó con la presencia del total de funcionarios, lo que reflejó el compromiso ciudadano no solo de participar en el proceso electoral, sino también de cumplir con las responsabilidades asignadas en tiempo y forma.

Este hecho fue resaltado por las autoridades como un indicador positivo de la organización y la participación social.

Con estas acciones, el Comité Distrital Electoral 03 reafirmó su intención de garantizar un proceso transparente y ordenado en Sabinas, donde la ciudadanía tuvo oportunidad de ejercer su derecho al voto en condiciones seguras y confiables.

La jornada continuó bajo vigilancia y supervisión permanente para asegurar que cada etapa se cumpliera conforme a lo establecido en la ley electoral. El cierre de casillas se realizó a las 18:00 horas del domingo 7 de junio.