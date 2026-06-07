Alianza Ciudadana arrasa en Coahuila y asegura mayoría total en el Congreso local

SALTILLO, Coahuila.- La Alianza Ciudadana por la Seguridad se perfiló como la gran ganadora de la jornada electoral en Coahuila al alcanzar el triunfo en la totalidad de los distritos locales en disputa, según los resultados preliminares dados a conocer la noche de este domingo.

Desde la sede estatal del PRI, el dirigente del partido en la entidad, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que la tendencia registrada tras el avance del cómputo de casillas es definitiva y permite anticipar una integración favorable para la coalición en el Congreso del Estado.

La Alianza Ciudadana por la Seguridad se posiciona como ganadora en Coahuila

El anuncio se realizó ante militantes, simpatizantes y representantes partidistas reunidos en el auditorio León V. Paredes, donde también estuvieron presentes el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, así como el consejero estatal Gabriel Elizondo Pérez y las y los candidatos postulados por la alianza.

Entre quienes encabezaron los resultados favorables se encuentran Javier Navarro, Guillermo Ruiz Guerra, Claudia Garza Iribarren, Cristina Amezcua González, Esra Ibn Cavazos del Bosque, Héctor Miguel García Falcón, Sol María Luna Adame, Ximena Villarreal Blake, Verónica Martínez García, Felipe González Miranda, Héctor Hugo Dávila Prado, José María Morales Padilla, Luz Elena Morales Núñez, María del Mar Arroyo Peart, Julián Eduardo Medrano Aguirre y Álvaro Moreira Valdés.

Durante su mensaje, Robles Loustaunau afirmó que la votación representa una muestra de confianza de la ciudadanía hacia el rumbo que ha seguido el estado en los últimos años, particularmente en rubros como seguridad pública, crecimiento económico y bienestar social.

Carlos Robles Loustaunau destaca la confianza ciudadana en el gobierno estatal

El dirigente consideró que el resultado electoral también refleja el reconocimiento ciudadano a la administración encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al señalar que la población respaldó una estrategia basada en resultados concretos y coordinación institucional.

Asimismo, sostuvo que la campaña electoral se desarrolló privilegiando el contacto directo con la población, la presentación de propuestas y la búsqueda de consensos, elementos que, dijo, fueron valorados por el electorado frente a los discursos de confrontación.

Por su parte, Gabriel Elizondo Pérez destacó que los resultados obtenidos confirman el respaldo de la ciudadanía al trabajo realizado por el gobierno estatal, mientras que Alejandro Moreno Cárdenas reconoció el desempeño de la estructura partidista en Coahuila y celebró el resultado alcanzado por la alianza.

Concluida la jornada electoral, los dirigentes coincidieron en que la prioridad será dar continuidad a las acciones de gobierno y atender las demandas de la población, independientemente de las preferencias políticas expresadas en las urnas.