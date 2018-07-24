Libre chofer de pesada unidad que ocasionó aparatoso choque

Al contar con su respectiva póliza de seguro el camión Mercedes-Benz que participara en el fuerte accidente en fraccionamiento Cedros, los propietarios lograron llegar a un acuerdo con los afectados, para que así el chofer responsable pudiera salir de prisión, donde estuvo internado desde el momento que provocó el aparatoso accidente.

Tanto la parte afectada como la responsable tuvieron una reunión ante el agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Viales para llegar a un acuerdo sobre el pago de los daños.

La empresa que asegura el camión se comprometió a pagar los daños de la camioneta Dodge Durango que salió perjudicada, así como la vivienda dañada.

Como los afectados aceptaron el acuerdo, el propio Ministerio Público decretó la libertad al chofer José María Saucedo Castro de 39 años de edad, quien fue el único responsable de provocar el accidente en los últimos minutos del domingo cuando circular a exceso de velocidad en este camión propiedad de Transportes Ibarra sobre la calle del Machiche en el fraccionamiento Cedros, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas, únicamente los daños materiales cuantiosos.