Llega a un arreglo mujer que ocasionó aparatoso choque volcadura

Fue canalizado al Ministerio Público especializado en Asuntos Viales luego que una persona resultara herida y cuantiosos daños, el aparatoso accidente suscitado en el cruce de las calles Veracruz y Puebla.

Como la persona herida no puso cargos en contra de la responsable y esta última accedió a pagar todos los daños del vehículo afectado, llegó a un acuerdo donde se retiraron los cargos en su contra y pudo lograr su libertad.

Como se sabe, la conductora Abril González Silva de 24 años de edad, cuando manejaba su camioneta Ford Expedición no respetó el señalamiento de alto marcado en la calle Puebla.

Lo que originó ser impactada por un vehículo Volkswagen Derby que manejaba Eduardo González, y debido a la coalición su vehículo quedó volcado, en el accidente terminó lesionado su acompañante, José Armando Gutiérrez Carbajal quien fue dado de alta posteriormente.