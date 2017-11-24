Lleva municipio brigada a ejidos

Cd. Acuña, Coah.- El alcalde Evaristo Lenin Pérez Rivera, encabezó este jueves una brigada de servicios diversos a la población del área rural de Acuña, para ello acudió junto a los directores y jefes de departamento para atender la demanda de los habitantes del ejido “Calles”, donde dialogó de forma personal y escuchó los planteamientos de los residentes.

Ahí también se brindó asesoría jurídica, corte de pelo, atención médica, y se colocaron módulos de las diferentes dependencias para realizar cualquier trámite, como Tesorería, Seguridad Pública, la Unidad catastral, SIMAS, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, entre otros.

“Durante los cuatro años de mi administración, hemos estado acudiendo para atender las peticiones de los habitantes de las comunidades del área rural perteneciente a Acuña, donde se ha colocado infraestructura; agua, energía eléctrica, drenaje y se han efectuado programas de empleo temporal, así como proyectos productivos y culturales”, dijo Lenin Pérez.

El campo es el origen de muchos que radican en la ciudad y es básico estar pendiente de las necesidades, agregó el edil de Acuña.

Informó que a la administración le ha tocado generar becas para los hijos de los habitantes del área rural y asegurar su estancia en las escuelas, también son diversas las acciones que se realizan en las comunidades ejidales, promoviendo mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el entorno en que viven.

Afirmó que para los habitantes del ejido Calles, donde se efectuó la brigada, han llegado muchos de los beneficios de los programas sociales, con alrededor de seis programas de empleo temporal, que hicieron sustentable a las familias con proyectos de huertos, estéticas y mejoras a parcelas y viviendas.

Citó que por ejemplo, una de las obras más recientes fue la que se realizó en el ejido El Venadito, donde con una fuerte inversión se colocó el tendido de electrificación y agua potable, con programas que cuestan mucho pero que se merecen los habitantes de este sector que corresponde al municipio de Acuña.

Resaltó que la administración cerrará bien con la atención que se brinda a las comunidades del área rural, donde han sido apoyados con gestores que representan a los habitantes en cada trámite, con resultados palpables.

Atienden en brigada a residentes del ejido Calles.