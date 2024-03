Piden justicia para empleado de restaurante

Sin seguro social, explotación laboral y violaciones a la ley federal del trabajo es como laboran los jóvenes que trabajan en el Restaurante Danny´s; así quedó en evidencia después de la tragedia en la que Daniel un joven sufrió severas quemaduras en su cuerpo tras explotarle la estufa del negocio y para colmo, el dueño solo fue una vez a verlo y ya no volvió, ni se hizo responsable.

A través de un video el hermano de Daniel el joven que sufrió graves quemaduras el pasado lunes al explotar la estufa del restaurante Danny´s, pide justicia, y relata con detalle lo más doloroso y triste que el jovencito lesionado está viviendo.

Marcos Losoya, es hermano de Daniel, y su madre, es la pastora Sandra Sánchez, todos están pasando por una difícil situación, ayer acudieron ambos a poner la denuncia en el Ministerio Público pero no se las recibieron, pues les dijeron que deben esperar a que el chico salga del hospital.

Marcos relató que Daniel llegó el lunes pasado a su trabajo, el restaurante Danny´s entre 9 y 9:30am junto con su compañera Susanita.

"A él le tocó prender la estufa, había una fuga. Le explotó en la cara, desafortunadamente las quemaduras que tiene en su cuerpo, sus manos, su cara, son de segundo y tercer grado cuando él volvió en sí, dice que salió corriendo, tuvo que mover un mueble que estaba cubriendo la entrada, cuando salió tuvo que brincarlo y salió corriendo, ya iba quemándose", explicó.

Su compañera, Susanita estaba en el baño y cuando salió vio como corrió y Daniel se estaba quemando, él se tiró al piso y se daba vuelta, la gente que estaba alrededor no lo ayudó, solo le estaba tomando fotos y video.

Una persona se detuvo y llevó a Daniel al hospital, usaron su celular para marcarle a su madre, "¡mamá me estoy quemando!, ayúdame".

"Mi mamá empezó a gritar y a descontrolarse, le quitaron el celular a Daniel y le dijeron que fuera lo antes posible. Cuando lo vimos fue tan fuerte, él ya estaba todo quemado de su carita, su piel, su cara, sus manos, lo llevaron a urgencias y lo trajeron a especialidades", explicó Marcos.

Asimismo, añadió "lo que más me da tristeza de todo esto, nunca hemos pensado jamás de aprovecharnos de ninguna oportunidad, Daniel está muy inflamado, muy hinchado de su cara, de su cuerpo, me molesta, estoy muy molesto y triste, el ver que yo el primer día, los dueños se acercaron, después de ahí ya no hubo respuesta".

Dijo que los trabajadores de ese lugar no están asegurados, y tampoco a Daniel no lo capacitaron para ese tipo de cosas, no había cosas para primeros auxilios, nada.

"Quizá puedo reconocer que fue un accidente de trabajo, pero su corazón, su persona, su juventud, va a quedar marcado, esperemos en Dios que no suceda, porque nuestra fe está puesta en Dios, es un daño que a lo mejor ni con mucho dinero se puede reparar", comentó.

También dijo que él es un niño muy noble, que tiene sueños, deseos de seguir avanzando, es muy visionario es un niño juguetón, bromista, tiene un futuro por delante.

"Por lo terrenal, nosotros tenemos que actuar, mi mamá en la mañana fue a poner una demanda, le dijeron que no podía proceder, que tiene qué esperar a que se concluya lo del hospital", expresó desesperado.

Marcos dijo que Daniel era un niño muy activo, bromista y hoy, lo ven callado, triste, serio, "él está sufriendo, le está doliendo, le duele su corazón, su espíritu, está triste y ver a mi mamá así también me parte el alma".

La familia se dedica a predicar en la iglesia, la pastora Sandra Sánchez y el propio Marcos dirigen asambleas, "no dependemos de nadie, no tenemos ingreso de un empleo, de nada, solo de la mano de Dios".

Marcos resaltó que el dueño del restaurante y su esposa se presentaron únicamente el día de los hechos en el hospital, pero ya nunca volvieron, ni se ha hecho responsable de los gastos.