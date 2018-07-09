Llevan a cabo reunión de consejo del Itesa

Ciudad Acuña, Coah.- Como cada tres meses, este lunes se realizó la reunión ordinaria del consejo del Instituto Tecnológico de Acuña.

El director Saúl Noguerón, dijo que el Itesa se mantiene como la institución local que ha consolidado su demanda educativa y con 4 de las 5 carreras validadas está a la vanguardia educativa.

También que la infraestructura del Tecnológico está al 90 por ciento requiriéndose actualmente equipar talleres.

Como órgano descentralizado del Gobierno del Estado debemos rendir cada trimestre un informe de las tareas que se realizan en el instituto”, dijo.

Mencionó que, en presupuesto, infraestructura y matrícula, el Tecnológico se ha consolidado.

“Prácticamente el Tecnológico de Acuña es de los que más se han consolidado, muestra de ello es la demanda de alumnos, la formación de nuestros maestros, la infraestructura que nos brindan y el crecimiento del equipamiento”, mencionó.

Estableció que las juntas directivas han respaldado los planes y programas de estudio y la acreditación de las 5 carreras existentes, hay 4 acreditadas, las 4 que pueden ser susceptibles, ya que electromecánica aún no tiene 5 años de haberse creado y aún no ingresa al proceso.

Dijo que es de las primeras instituciones conjuntamente con la UTC de Saltillo que se certificó bajo la norma ISO 9 mil uno versión 2015, que es la más nueva.

Reiteró que el Tecnológico está al 90 por ciento de su capacidad instalada y que se va a iniciar la inscripción, pero aún falta consolidar los laboratorios, por lo que mencionó que se hará un análisis para ver qué laboratorios se autorizan y empezar a trabajar con proveedores para surtir este equipamiento una vez autorizado este.