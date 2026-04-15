Lluvias provocan cierres de vialidades y múltiples emergencias en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.– Las lluvias registradas de forma constante en la ciudad han generado diversos incidentes que han requerido la intervención de corporaciones de emergencia, además del cierre de importantes vialidades.

Las lluvias constantes han generado incidentes que requieren atención de emergencias.

Autoridades informaron que, como parte de los reportes atendidos, se brindó apoyo a una familia que quedó varada, se auxilió en una vivienda afectada por acumulación de agua debido a deficiencias en el drenaje, y se asistió a otra familia con la colocación de lonas. Asimismo, se respondió a un incendio en casa habitación que dejó personas lesionadas.

Cinco vados fueron cerrados para evitar riesgos a la población debido al aumento de agua.

Debido al incremento en los niveles de agua, al menos cinco vados fueron cerrados a la circulación: Sur Poniente, Veracruz, Fundadores, Aquiles Serdán y Correhuela, con el fin de evitar riesgos a la población.

A pesar de las afectaciones, las precipitaciones no han sido de gran intensidad.

También se reportaron escurrimientos en distintos sectores de la ciudad, entre ellos Vallejo, Prisma, Jorge Luis Flores, Famsa, Aves, Bravo, Melchor Múzquiz y Amado Gutiérrez.

A pesar de las afectaciones, autoridades señalaron que las precipitaciones no han sido de gran intensidad, lo que ha evitado pérdidas mayores, aunque se mantiene la vigilancia ante la continuidad de las lluvias.