Lotería con causa busca sostener refugio para víctimas de violencia en Acuña

Ciudad Acuña.- La asociación Opciones Dignas realizó una lotería con causa para recaudar fondos destinados al refugio que brinda atención a mujeres, niñas y niños en situación de violencia, en medio de la incertidumbre financiera que atraviesa la organización.

¿Qué ocurrió?

Carmina Díaz, directora del centro externo de Opciones Dignas, destacó que la respuesta de la ciudadanía representó un impulso significativo para mantener en operación este espacio de apoyo, el cual ha logrado subsistir gracias a actividades que funcionan como "salvavidas" frente a la falta de recursos.

¿Cuál es el contexto general?

Recordó que los proyectos de financiamiento suelen presentarse durante el primer trimestre de cada año y quedan sujetos a evaluación, sin garantía de ser aprobados. A pocas semanas de concluir 2025, señaló que aún no reciben respuesta, lo que anticipa un cierre complicado y un inicio incierto para 2026.

Pese al panorama, la asociación subrayó que eventos como la lotería permiten sostener temporalmente los servicios del refugio, mientras continúan buscando alternativas para asegurar su operación.