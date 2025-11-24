Pacientes afectados en Monclova presentan quejas contra doctor Ramírez Vargas

En total se presentaron 41 quejas en contra del doctor Ramírez Vargas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el daño ocasionado a pacientes durante la campaña de cirugías de cataratas que se realizó en la Clínica 7, donde el caso ya llegó a nivel nacional y abogados especializados en negligencias médicas han ofrecido sus servicios.

Adriana López, hija de una de las pacientes afectadas durante la campaña de cirugías, señaló que el pasado martes se entregó el primer paquete de quejas en la Delegación del IMSS en Saltillo, con un total de 41 expedientes, aunque aún hay más casos que no lograron entregar la documentación a tiempo.

En total fueron presentados 41 expedientes después de que la dirección del IMSS en Monclova indicó que no se había presentado ninguna queja. De acuerdo a la información proporcionada, la delegación del IMSS se comunicará con cada uno de los pacientes para revisar su caso, ya que ninguno de los casos es similar y deben conocer la situación específica.

Actualmente, son cerca de 78 casos de personas afectadas los que se tienen registrados, pero no todos han podido formalizar, por lo que esperan esta semana reunir más documentos para entregarlos en una nueva remesa. Adriana López mencionó que el caso ha llegado a nivel nacional, y despachos legales de México especializados en negligencias médicas se han comunicado para ofrecer sus servicios.

Mencionó que ellos ya cuentan con asesoría legal, quienes ya iniciaron el proceso, pero se da a conocer la información en caso de que las familias afectadas lo requieran. Comentó que si bien aún no tienen una respuesta como parte de la queja, se logró agilizar las citas para los pacientes que aún pueden tener alguna mejoría, las cuales anteriormente les fueron negadas y se les dijo que las citas serían hasta marzo, pero ahora los pueden atender en un par de semanas.

Reconoció que es un caso complicado en el que la mayoría de los pacientes, como su madre, tienen un daño irreversible y perdieron la vista, pero el objetivo del movimiento es impedir que el doctor Ramírez Vargas vuelva a operar y ocasione más daño a la gente que llega con la esperanza de volver a ver. "Hace cuatro años hubo una campaña igual, con todos los afectados, con la gran diferencia de que no levantaron la voz, entonces, si no lo van a destituir, al menos que la gente sepa y no se deje operar por él", concluyó.