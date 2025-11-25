Carlos Loret de Mola denuncia amenazas tras investigación sobre Fátima Bosch

El periodista Carlos Loret de Mola denunció públicamente haber recibido amenazas tras exponer presuntos vínculos de negocios y conflictos de interés en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025. El conflicto, que comenzó como una inconformidad en un concurso de belleza, escaló a un asunto de seguridad nacional y política tras las revelaciones.

La amenaza, calificada por Loret como "velada", circuló en redes sociales e involucró a un músico conocido en Tabasco, estado natal de Fátima Bosch. El periodista, a través de su noticiero en Latinus, exhibió un video del músico Chemaney, conocido como "El Divo de Tabasco", arremetiendo en su contra. El video se difundió acompañado de una advertencia directa: "Loret, te espera un regalito aquí en Teapa."

¿Cuál es el contexto de las amenazas?

Las amenazas surgieron a raíz de un editorial de Loret de Mola en el que se detallaron posibles conexiones entre la familia de la reina de belleza y Raúl Rocha Cantú, copropietario de la organización Miss Universo.

La investigación del periodista citó documentos que señalan que Pemex, la empresa petrolera estatal donde trabaja el padre de Bosch, adjudicó dos contratos millonarios a una compañía perteneciente al conglomerado Legacy Holding, propiedad de Raúl Rocha Cantú. Loret argumentó que estos hechos "morenizaron" la coronación debido a las implicaciones.

El empresario Rocha Cantú, por su parte, ha respondido asegurando que los contratos con Pemex fueron obtenidos a través de licitaciones públicas transparentes y que no tenía conocimiento previo del padre de Fátima Bosch antes del certamen.

¿Qué revelaciones complican la situación?

La gravedad de las amenazas se intensificó con las revelaciones de Loret sobre las conexiones del músico Chemaney. El "Divo de Tabasco" ha compartido en redes sociales fotografías con Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador.

Aún más delicado, Loret de Mola citó reportes de inteligencia militar que vinculan al hijo adoptivo de Chemaney, Adderly Michel Frías, con la célula criminal "La Barredora", dedicada al tráfico de huachicol (combustible robado) en Tabasco. Según los informes, Frías coordinaba dicha célula bajo las órdenes de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal.

La denuncia de Carlos Loret de Mola sobre amenazas pone de manifiesto la creciente tensión en el entorno de la controversia Fátima Bosch, que ya enfrentaba acusaciones de fraude por parte de exjueces y otras finalistas. La situación plantea un grave riesgo para la libertad de prensa en México en medio de un escándalo que entrelaza el espectáculo, la política y los negocios.