Mantienen operativos de fin de año

Ciudad Acuña, Coah.- Salarios cada vez más atractivos, graduación de 17 cadetes de policía y mantener los operativos de fin de año, destacan en la dirección de Seguridad Pública.

Su mando en la estructura organizacional del municipio, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Eduardo Arocha Gómez, señala que: “Hoy un elemento de recién ingreso percibe un salario mensual de 14 mil pesos”.

También asevera que será en la primera quincena de enero, cuando se lleve a cabo la graduación de los cadetes de la Policía municipal que de inmediato se sumarán a las filas y podrán tener aguinaldo.

A la vez, también, aseguró, que los operativos de fin de año se mantienen y esta resguardada la ciudad con las diversas corporaciones y hay vigilancia en la entrada, en la zona urbana y comercial de la ciudad con elementos de la Policía municipal.

Dijo que de hecho, en la graduación, se hará la entrega de equipo y patrullas de los recursos del FORTASEG, últimos, de este año.

La dirección de Seguridad Pública carece aún de cerca de 100 elementos que deberían existir en activo según las cifras establecidas normativamente para poblaciones como Acuña de cerca de 150 mil habitantes.

La causa no es salario, no es riesgo sino los exámenes de control y confianza que en el caso de Acuña son anuales y no bianuales como en el resto de la entidad porque así lo dispone la administración local con el objetivo de mantenerlos dentro del lado positivo y en favor de la comunidad.