Mata sequía al 15% del ganado

CIUDAD ACUÑA, COAH. - EL municipio ha presentado temperaturas récord y la sequía continúa agravándose, son al menos 16 mil cabezas de ganado bovino en el municipio y al menos el 15 por ciento ha sido de mortandad y el resto del ganado cuenta en malas condiciones.

"Ya es un poco más de alarma, ya es desesperación tenemos desde el mes de noviembre anticipando este problema exhortando a las autoridades, veíamos el invierno entrar en una mala situación, sabíamos que si no nos tocaban lluvias entrando en la primavera íbamos a tener esta calamidad que vivimos", comentó Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Asociación Ganadera.

Durante la primavera no llovió, solo fueron algunas precipitaciones durante el mes de abril, de los cuales no todos fueron afortunados y hoy se ve el problema a gran escala, no solo es Acuña, sino el estado en toda la zona norte.

Añadió que cualquier apoyo, cualquier iniciativa es bienvenida, desde reducción de impuestos, suplemento alimenticio, bombardeo de nubes, algo en donde se vea una buena voluntad de los tres niveles de gobierno.