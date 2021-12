Modifican escuelas horario por invierno

Acuña, Coah.- Por medio de una circular se ajustaron los horarios de entrada y salida para alumnos de jardín, primaria y secundaria, por la posible llegada de frentes fríos.

"Hemos estado teniendo cambios, con la finalidad de salvaguardar la salud de todos los alumnos y los docentes del plantel, para poder continuar trabajando de manera adecuada y sin complicaciones", comentó Cesar Morales Veloz, Director de Servicios Educativos.

Puntualizó que si una hora antes de la entrada la temperatura es menor a la señalada en la siguiente tabla, se suspenden las clases, sin embargó los docentes y alumnos tendrían que trabajar de manera virtual, puesto que no se perdería el día.

Educación Especial entrara a las 9 am y la salida a las 12 pm, si está a 5 grados, en Nivel inicial entraran a las 7:30 am y su salida a las 3 pm, si está a 2 grados, mientras que Prescolar si está a 5 grados su entrada sería a las 10 am y la salida a las 12 pm.

Por otra parte en Primaria si está a 3 grados, la entrada sería a las 8:30 am y la salida a las 3:30 pm y en Secundaría si está a 3 grados la entrada sería a 8:30 am y la salida a la 1:00 pm.