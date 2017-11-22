Mujer resulta lesionada en accidente vial

En el accidente automovilístico que se registró en el complicado cruce de la avenida Jorge Luis Flores Enríquez y bulevar Gobierno de Unidad, una mujer resultó lesionada además de daños materiales considerables.

Accidente del cual tomaron conocimiento los oficiales de Seguridad Pública, quienes confirmaron que el incidente ocurrió cerca de las 10:00 de la noche del lunes.

Donde aparece como responsable Gilberto Monsiváis Degollado, de 40 años, conductor de una camioneta Dodge Dakota modelo 1990 en color dorado.

Como afectado aparece la camioneta Chevrolet Traiblazer modelo 2007 que manejaba Jorge Ramírez Martínez de 24 años.

La camioneta afectada presentaba el golpe luego de la colisión en la puertezuela del lado izquierdo, mientras que la unidad del responsable en su parte frontal.

Seguridad Pública realizó el arresto del responsable, además invitó al afectado a llegar a un acuerdo con el detenido para que este pudiera lograr su libertad en esos momentos, siempre y cuando le cubriera los daños.