Resguardan a niño de 3 años víctima de violencia en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah. — Un niño de 3 años fue resguardado por personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) luego de que se reportara un caso de violencia física presuntamente cometida por su padrastro.

La situación fue atendida por la Agencia Ministerial Especializada contra Delitos de Mujeres y la Niñez, instancia que realizó el reporte para la intervención correspondiente.

Actualmente, el menor se encuentra bajo resguardo de la dependencia estatal, que continuará brindándole protección hasta que se pueda garantizar un entorno sano y seguro para su desarrollo.

"Es muy importante para nosotros seguir cuidando de los niños y sobre todo cuidar el entorno en el que se encuentran", declaró Abigail García Ramos, subprocuradora estatal de Pronnif.