Reducción del 32% en homicidios durante primer año de Claudia Sheinbaum en México

CIUDAD DE MÉXICO – Los homicidios en México registraron una caída del 32 por ciento en el primer año de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, según cifras preliminares presentadas por el Gobierno federal. El promedio diario de asesinatos descendió a 59.5 en septiembre de 2025, una cifra significativamente menor a los 86.9 reportados en septiembre de 2024, el último mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública federal (SESNSP), informó que estas estadísticas representan 27 homicidios menos por día. Además, destacó que septiembre de 2025 fue el mes con el promedio de homicidios dolosos más bajo registrado desde el mismo mes en 2016.

Balance de seguridad: Detenciones y decomisos

El informe de seguridad, que abarca los primeros 12 meses de la gestión de Claudia Sheinbaum, también destacó otros logros importantes en la lucha contra el crimen organizado:

Detenciones: Se registraron más de 34 mil detenidos por delitos de alto impacto.

Decomisos: Se incautaron más de 283 toneladas de droga en operaciones de seguridad.

La funcionaria del SESNSP puntualizó que el periodo de enero a septiembre de 2025 es el más bajo en términos de homicidio doloso de los últimos nueve años.

Concentración delictiva en siete estados

A pesar de la reducción a nivel nacional, la titular del SESNSP detalló que la violencia sigue concentrada en pocas regiones. Siete de los 32 estados del país concentran el 51 por ciento de los homicidios en este periodo:

Guanajuato

Chihuahua

Baja California

Sinaloa

Estado de México

Guerrero

Michoacán

La reducción en los homicidios en México es el principal indicador que el gobierno de Claudia Sheinbaum utiliza para mostrar la efectividad de su estrategia de seguridad y su objetivo de pacificación del país.