No hubo paro en la construcción del hospital del IMSS

Ciudad Acuña, Coah.-A las 7 ingresó el personal directivo, luego los cascos azules, que no sé qué signifiquen pero entraron primero, posteriormente los cascos blancos y naranjas y no, no hubo paro de labores como amenazaban los trabajadores.

Ya traspasada la reja de acceso y formados en doble fila con el líder de grupo al centro, se pasa lista del equipo que deben de portar antes de iniciar labores y no, no había voces de inconformidad.

Luego cascos blancos y naranjas, igual procedimiento.

Cerca de 300 trabajadores que la empresa española Cecyr contrató aquí para la construcción del edificio del hospital general, la mayoría foráneos, de hecho cuestionada seriamente la concesión otorgada a la esta empresa española, donde aún no se sabe qué pasará con la investigación abierta por presuntamente haber recibido y en qué fase está donde hay acusados ya de soborno.

Afuera antes de ingresar a sus labores platicamos con algunos trabajadores, con los que prometemos a no revelar sus identidades para no comprometer su empleo, hay temor de hablar pero reconocen que sí, que la empresa a veces no les paga todo el salario, “nos pagan atrasados pero si nos pagan”, violando así el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo que en sus fracciones IV y V señala que es causal de rescisión de la relación laboral con responsabilidad del patrón reducir el salario, no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenido o acostumbrado.

La mayoría de los empleados proceden de Veracruz, Oaxaca o Tabasco, a donde tienen que enviar lo “del chivo” para la plebe que se quedó en casa y sus mujeres.

Con esto los dejan sin dinero para poder alimentarse, ya que también la empresa cuando les contrató, les prometió darían alimentos al menos desayuno y comida que sí, sí les dan pero que ahora pretenden cobrarles.

Las diferencias de “a trabajo igual, salario igual” pero que la empresa alude que es diferente para los foráneos que para los locales, hablamos de los 2 mil pesos de salario semanal para los matacuases, ayudantes generales y los 3 mil para los maistros de media cuchara, de hecho el compromiso de la empresa era contratar personal local y de la región, pero bajo el argumento que no quieren trabajar los locales, trajeron personal foráneo, el que se queja menos y acepta las condiciones laborales más precarias.

Hasta hoy las autoridades laborales federales o locales no se han acercado pese a las denuncias públicas en medios de comunicación de la situación.