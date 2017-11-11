No respeta alto y es impactado

Se provoca un accidente vial, donde solo se reportaron daños materiales, el conductor Leobardo Sánchez Torres, de 61 años, al no hacer alto total, fue la razón del percance.

El responsable manejaba una camioneta Dodge Dakota en color negro modelo 2000 con placas de circulación del estado de Texas por la calle Flores Magón.

Al llegar al cruce con el libramiento José de las Fuentes Rodríguez, no hizo alto total, lo que provoca impactar en su costado derecho al automóvil Buick Lesabre modelo 2000 en color arena que manejaba Aurelia Isabel Lara Ramírez, de 29 años.

Como los daños fueron mínimos y no hubo personas heridas, ambos conductores pudieron llegar a un arreglo para que el incidente no fuera turnado al Ministerio Público.